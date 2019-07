© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'arrivo di Pau Lopez alla Roma per Antonio Mirante potrebbe essere giunto il momento di salutare la Capitale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, qualora il giocatore ricevesse delle proposte per ricoprire il ruolo di primo portiere in Serie A chiederebbe di essere lasciato libero. Nei giorni scorsi per Mirante era emersa l'ipotesi Lecce.