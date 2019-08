Roma, stallo per Rugani: distanza ampia con la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle colonne de Il Messaggero si parla del futuro di Daniele Rugani, escluso dalla lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio con il Parma. Il difensore - nell'anno che porta all'Europeo - vuole giocare e spinge per la soluzione Roma, anche se al momento la distanza fra i giallorossi ed i bianconeri è ancora ampia. A Trigoria sono disposti a sacrificare i giovani Celar e Riccardi, valutati rispettivamente 6 e 9 milioni ai quali sommarne altri 15 cash, al fine di conferire allo juventino la valutazione complessiva di 30 milioni. Da Torino, invece, l'intento è partire da una base di 24 milioni alla quale poi aggiungere i cartellini dei due ragazzi. A queste cifre l'operazione non si fa, tuttavia negli ultimi giorni di mercato la situazione potrebbe cambiare, vista la volontà del ragazzo e la voglia della Juve di alleggerire la Rosa.