© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma potrebbe fare oggi l’affondo decisivo per Antonio Conte. Come riportato da Iltempo.it, infatti, l’ex tecnico di Chelsea e Juventus questa sera sarà presente allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra Torino e Milan. Potrebbe essere l’occasione per un colloquio con Gianluca Petrachi. Il ds del Torino, grande amico del tecnico leccese, è infatti il primo candidato per il ruolo di direttore sportivo della Roma nella prossima stagione.