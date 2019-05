© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma rischia seriamente di perdere il suo miglior giocatore stagionale, secondo il Corriere dello Sport. Il rinnovo di Stephan El Shaarawy infatti non è più così sicuro come sembrava pochi giorni fa, con lo stesso giocatore che sarebbe scosso dalle incertezze sul futuro della Roma riguardanti la squadra del prossimo anno, il direttore sportivo in arrivo (Petrachi non lo ha ancora chiamato) ed un possibile ridimensionamento finanziario che obbligherà la società ad abbassare il monte ingaggi.

Le cifre - El Shaarawy al momento guadagna 2,5 milioni netti più bonus fino al 2020 e nella trattativa si ragiona su un adeguamento a 3 milioni. Ma senza Champions il Faraone potrebbe chiedere anche di di più, circa 4, ovvero quanto Javier Pastore. Una cifra giudicata troppo alta dalla Roma, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions.