Roma straripante e calendario favorevole: è la favorita al quarto posto?

Con la vittoria di oggi la Roma sale a quota 59, superando almeno temporaneamente Milan e Atalanta, avvicinando di molto una Inter che questa sera dovrà rintuzzare l'attacco giallorosso. Contro la Juventus, a San Siro, diventerà fondamentale fare punti per allungare di nuovo sulla squadra di Claudio Ranieri. Non è solo una questione di classifica e di punti, bensì di momento di forma: il 3-0 al Cagliari, fatta la tara a un avversario che ha avuto la sicurezza nel pomeriggio di rimanere in Serie A, ha fatto vedere un Pastore sontuoso, un Kluivert quasi inarrestabile a destra - come mai in stagione - e un El Shaarawy comunque in condizione.

In questo senso la corsa al quarto posto può davvero diventare interessante. Perché il Milan è in difficoltà e domani gioca contro il Torino, l'Atalanta ha comunque di mezzo la finale di Coppa Italia, più sfide contro Lazio e Juventus, non proprio semplici. Invece la Roma giocherà solamente contro i bianconeri, poi con banchi di prova come Genoa, Parma e Sassuolo, non così complicato pensare a un filotto. Molto, comunque, dipenderà da questa sera: dovesse arrivare una vittoria della Juve, allora anche il terzo posto rientrerebbe in gioco.