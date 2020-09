Roma, stretta finale per Kumbulla: potrebbe esordire già sabato contro il "suo" Verona

La Roma punta a puntellare la difesa in tempi brevi, a cominciare dai centrali, dove Marash Kumbulla adesso è in prima fila per essere il rinforzo che potrebbe accontentare Fonseca addirittura prima dell'inizio del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il classe 2000 potrebbe infatti vestire la maglia della Roma già sabato sera, proprio contro il "suo" Verona. La formula, come noto, è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.