Roma, Strootman glissa sul mercato: "Orgoglioso di essere romanista"

Nel corso della lunga intervista rilasciata all'AS Roma Match Program, il centrocampista della Roma Kevin Strootman ha ribadito con orgoglio il suo essere romanista, proprio come accaduto dopo la sconfitta col Liverpool. Una bella risposta ai tanti rumors di mercato che lo vogliono da tempo in orbita Inter e Juventus: "Non l'ho detto solo per i tifosi, ma per tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa strada in Champions. Sono andato allo stadio e i primi cinque minuti ero in piedi e vedevo tutta quella gente… Lo stadio così pieno vale almeno 9 punti in più in campionato! Uno spettacolo dentro e fuori dallo stadio, ed era quello che volevamo da sempre. Ho scritto la verità che provo, l'ho scritto per tutti i romanisti”.