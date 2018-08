Roma, Strootman ha accettato il contratto dell'OM: 4,5 milioni all'anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si apprende da Sky Sport, prosegue la trattativa tra Roma e Olympique Marsiglia per il centrocampista Kevin Strootman, che Rudi Garcia vorrebbe portare con sé a Marsiglia dopo averci condiviso qualche stagione al tempo dell'esperienza sulla panchina dei capitolini. Se le due società sono attualmente distanti dal trovare un accordo, lo stesso non si può invece dire per quanto concerne la proposta all'olandese, che avrebbe accettato i 4,5 milioni di euro annui che gli garantirebbero i marsigliesi.