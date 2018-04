Roma, Strootman: "Serata speciale, ieri giocata la partita perfetta"

Fonte: www.vocegiallorossa.it

È giorno di festa, in casa Roma. Ospite di Roma Radio, Kevin Strootman torna a celebrare il successo di ieri sera all'Olimpico contro il Barcellona: "È stata una serata speciale per tutti i romanisti e per molti italiani. Abbiamo fatto di tutto per ottenere un risultato importante. Sapevamo fosse difficile perché l'avversario era abbastanza forte. Ho visto le foto del dopo partita con le persone sui pullman. È stata una serata molto speciale".

Il momento in cui avete pensato: ce la posso fare?

"Dopo il primo gol, questo ha dato quel qualcosa in più. È stata la partita perfetta perché abbiamo segnato presto e l'ultimo gol non è arrivato troppo presto. Dopo il gol ci abbiamo creduto veramente per passare il turno. Abbiamo dato tutto per lottare e passare, dai tifosi allo staff medico".

Perdita tempo del Barcellona?

"Per me era strano. Ho visto tante partita loro in Champions: vogliono sempre giocare e questo era strano. È stato un segnale per noi. Avevano paura e abbiamo sfruttato questo".

Miracolo Roma o nelle due partite ha meritato di più?

"Sono d'accordo. Dopo il 4-1 è molto difficile passare il turno, ma anche noi avevamo la sensazione che non dovevamo perdere, meritavamo di più: due rigori non dati, due autogol. Poi se vinci 3-0 è qualcosa si fantastico".

Il gol di Manolas?

"Continua a dire che il suo gol ci ha portato in semifinale. L'emozione sua è stata qualcosa di... solitamente quando facciamo gol lui rimane a metà campo a bere, stavolta ha fatto una corsa di 70 metri".

Semifinale?

"Ogni partita che giochi vuoi vincere. Non è importante contro chi, ci saranno avversari forti. Adesso l'obiettivo è andare in finale. Poi c'è il campionato. Ora il derby, ma sicuro dobbiamo arrivare in finale. Adesso siamo lì, ma non basta".

Nessuno esulterà dopo i sorteggi se dovesse affrontare la Roma?

"Hai visto poi che è successo. Se le altre squadre voglio giocare contro di noi va bene. Abbiamo rispetto per tutti, paura di nessuno. Poi vediamo".