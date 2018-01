Roma, Strootman: "Serve più cattiveria davanti. Vogliamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Kevin Strootman ha presentato a Roma TV la gara con l'Atalanta: "Ogni partita è importante, ancora di più in questo momento. Sarebbe perfetto vincere per poi ricominciare meglio dopo la sosta. Il mister ha chiesto concretezza? Sì, perché abbiamo visto le statistiche. Tiriamo tanto e arriviamo sempre davanti alla porta, ma nelle ultime gare facciamo pochi gol, manca questo. I gol danno fiducia, quindi dobbiamo essere più cattivi. Speriamo di prendere così i tre punti. I pericoli dell’Atalanta? Ogni squadra che affronta l’Atalanta è in difficoltà. Sarà difficile ma dobbiamo dimostrare a casa nostra che siamo pronti per prendere i tre punti".