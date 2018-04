Roma, Strootman: "Siamo preparati e dobbiamo dimostrarlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni della tv giallorossa prima della sfida al Barcellona: "È una partita speciale, siamo nei quarti di finale, dobbiamo giocare contro una delle più forti in Europa, dobbiamo dare il massimo. Spero di poter dire la stessa cosa dopo la partita. Sfruttare le occasioni? Abbiamo visto altre partite, siamo preparati bene, sappiamo che non concedono molto. Hanno subito pochissimo in Champions League, dobbiamo essere concentrati e cattivi per far male a loro. Approccio alla gara? Non solo i primi minuti, questa partita dura 180 minuti, dobbiamo essere concentrati per tutti i minuti. È molto importante, dobbiamo iniziare bene, se prendi subito gol diventa difficile. Siamo preparati e dobbiamo dimostrarlo".