Roma, Strootman: "Sono fenomeni ma hanno anche loro punti deboli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita sul campo del Barcellona, gara valevole per i quarti di finale d'andata di Champions League: "Loro sono veramente forti, forse i più forti in Europa ed hanno dei fenomeni davanti. Noi dobbiamo fare bene, stare concentrati tutta la partita e dimostrare che non è un caso essere arrivati ai quarti. Pure loro hanno punti deboli e vogliamo far vedere quali sono".