Roma, Strootman: "Under ha qualità enormi. Alisson vuole vincere"

Kevin Strootman, centrocampista della Roma, è intervenuto sui canali social del club giallorosso, dove ha parlato di molti suoi compagni di squadra. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da vocegiallorossa: "In campo ho lo sguardo serio perché sono concentrato, ma fuori dal terreno di gioco rido pure. Un tiro dalla distanza? Aspetto il momento giusto. Dopo il gol segnato contro il Napoli me lo chiedono sempre. Dopo l'infortunio forse tiro un po' meno. Cena per tutti in caso di gol al Barcellona? Solo se si dovesse trattare di un gol importante"

Su De Rossi: "È il nostro leader, lo ha fatto vedere anche in questi anni".

Su Under: "Ha avuto difficoltà con la lingua perché non parlava nemmeno inglese, solo turco. Ora capisce un po' l'italiano e fare bene in campo aiuta molto. Se non fai bene poi è difficile entrare in un gruppo, è sempre così. Ha qualità enormi, può diventare molto importante per la Roma. È un bravissimo ragazzo, deve migliorare l'italiano"

Su Alisson: "Non riusciamo quasi mai a segnargli in allenamento. È fortissimo, è un professionista. Ogni tanto litigo con lui perché quando prende un gol si arrabbia subito. Vuole vincere tutto, non vuole mai prendere gol, ha la giusta mentalità. Spero rimanga a lungo con noi".