Roma, Strootman: "Vogliamo la finale. Salah? In campo non siamo amici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman, centrocampista della Roma, ha parlato a La Repubblica in vista della sfida di domani contro il Liverpool in semifinale di Champions League: "Abbiamo voglia di arrivare in finale. Salah è il più pericoloso e in campo non saremo amici. L'impresa? Prima della partita ci credevamo forse al 10%, poi dopo il primo gol ci siamo detti che ce la potevamo fare. Io un leader? E' bello sentirselo dire ma per me i leader sono De Rossi e Kolarov. Se vinciamo lo sono anche io, se perdiamo non lo sono più. Per questo è una parola che non mi piace".