Roma su Berardi: Sassuolo spara alto, Monchi prova a inserire qualche giovane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma perde Mohamed Salah (25), ma è già stato individuato l'erede dell'egiziano e per questo si prepara a prelevare Domenico Berardi (22). Il Messaggero in edicola fa sapere che il tecnico Eusebio Di Francesco ha messo in cima alla lista il nome del suo ex calciatore a Sassuolo, ma la valutazione del club neroverde (40 milioni di euro) è considerata eccessiva. Intanto il ds capitolino Monchi conta sulla pressione del giocatore e sull’inserimento di un paio di giovani per limitare l'esborso economico.