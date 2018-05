Roma su Brahimi del Porto: uno tra El Shaarawy e Perotti può partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pista di mercato per fascia di attacco della Roma direttamente da La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Yacine Brahimi, 28 anni, attaccante esterno del Porto campione di Portogallo. La notizia giunge dalle sponde dell'Atlantico, dove hanno messo anche in relazione il recente viaggio in Portogallo del d.s. Monchi col giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2019 e pare, perciò, che non costi più di 25 milioni. Impressioni? La trattativa non è semplice, però potrebbe decollare, perché sulla fascia sinistra d’attacco è possibile che qualcosa cambi. Ovvero, a fronte di offerte vantaggiose uno tra Diego Perotti e Stephan El Shaarawy potrebbe partire, e questo naturalmente libererebbe spazio per Brahimi.