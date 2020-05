Roma su Bustos e Urzi: l'idea è il prestito con diritto di riscatto. Montiel costa 11 milioni

Potrebbe essere una Roma all'argentina, quella della prossima stagione. Perché, oltre a tagliare gli stipendi e cedere alcuni giocatori dall'ingaggio pesante, c'è l'intenzione di puntare al di là dell'Oceano per migliorare la squadra. Così i nomi sono quelli classici, come Nahuel Bustos del Talleres e Agustin Urzì, del Banfield. La novità è che i giallorossi vorrebbero puntare su calciatori in prestito con diritto di riscatto, con i due valutati rispettivamente 12 e 8 milioni di euro. In più c'è Gonzalo Montiel, del River Plate, a solleticare il palato: la richiesta è di 11 milioni.