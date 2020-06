Roma, su Florenzi ci sono sempre Atalanta e Fiorentina. Possibili scambi con Muriel e Biraghi

La Roma sta cercando di cedere Alessandro Florenzi a titolo definitivo. Il Valencia, che lo ha in rosa in prestito fino alla fine della stagione, vorrebbe infatti tenerlo ma solamente rinnovando l'accordo temporaneo per un altro anno. In Italia - ribadisce La Gazzetta dello Sport - sono interessate Atalanta e Fiorentina, con le quali si potrebbero imbastire nelle prossime settimane anche degli scambi con Muriel o Biraghi.