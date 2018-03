Roma su Johansson? Monchi: "Non lo conosco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non lo conosco". Lapidario, Monchi, ds della Roma, sul (presunto?) obiettivo giallorosso Marko Johansson, giovane portiere del Malmoe. Parole strappate da Il Romanista al dirigente giallorosso, in partenza per Siviglia per trascorrere il weekend con la famiglia, che potrebbero avere anche il sapore della pretattica di mercato.