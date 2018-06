Roma, su Manolas c’è il Chelsea: clausola da 37 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo acquisti, ma anche possibili cessioni per la Roma. Manolas ha una clausola di 37 milioni di euro da poter esercitare entro i primi giorni di agosto. Fino a quel momento, probabilmente, ci sarà da temere, anche se la Roma presumibilmente metterà le cose in chiaro con il difensore greco molto prima, riporta La Gazzetta dello Sport. Il Chelsea (del futuro Sarri) ha messo tra i suoi obiettivi principali proprio Manolas. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni intermediari di mercato hanno parlato con l’entourage di Manolas a nome del Chelsea, promettendogli anche un ingaggio importante, tra i 4,5 ed i 5 milioni di euro, a fronte degli oltre 3 (bonus inclusi) che ha ottenuto dalla Roma nel rinnovo firmato il dicembre scorso (fino al 2022).