Spunta una concorrente di mercato per la Roma nella corsa per arrivare a Mariano Diaz, attaccante in uscita dalla rosa del Real Madrid. Evaporato il problema Monaco, dato che i transalpini sono orientati ad acquistare Ben Yedder, Marca scrive di un altro inserimento, quello del Real Betis. Gli andalusi vorrebbero l'ex Lione in prestito, ma c'è un problema, quello legato all'elevato stipendio del calciatore, il quale percepisce circa 5 milioni dalle Merengues. Una cifra sopra gli standard dei bianco-verdi.