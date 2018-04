Roma, su Nainggolan c'è anche l'Arsenal

© foto di Federico Gaetano

Alle prese con la decisione per il prossimo allenatore, l'Arsenal sta comunque valutando nuovi profili per la stagione 2018-19. Il Sun parla anche di un obiettivo come Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, che piace e molto al club di Ivan Gazidis. Molto dipenderà anche dal nuovo tecnico dei Gunners, ma la valutazione è di circa 40 milioni. Ci sono anche Chelsea e Manchester United.