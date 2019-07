© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su Steven Nzonzi c'è anche il Galatasaray. Il club turco, come riportato da Gunes.com, potrebbe tentare l'offensiva per arrivare al centrocampista francese. Il Galatasaray vorrebbe sostituire Fernando Reges che dovrebbe andare a Siviglia. Al momento il giocatore non è attratto dal campionato turco, ma sicuramente lascerà la Roma in questa finestra di mercato. Il rapporto con i tifosi giallorossi non è mai decollato, dunque il campione del mondo in carica con la Francia potrebbe scegliere un'altra destinazione.