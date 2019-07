Roma, su Nzonzi un altro club di Ligue 1: sul francese anche il Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi è sempre più lontano dalla Roma. Il centrocampista francese, che non ha mai trovato la giusta dimensione con i giallorossi, piace molto al Monaco: secondo quanto riportato da Sky Sport i due club stanno trattando per poter trovare un accordo con il calciatore. Dopo il Lione anche il club monegasco tenterà l'offensiva per l'ex Siviglia.