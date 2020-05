Roma, su Pastore spunta l'interessa dell'Inter Miami di Beckham. Contatti con l'agente

vedi letture

Secondo quanto riporta FootMercato, l'Inter Miami CF di proprietà di David Beckham sarebbe interessata all'acquisto di Javier Pastore per rinforzare la rosa (promossa in questo 2020 nella MLS) e aumentare il blasone del club con un nome conosciuto in tutto il mondo. Pastore sarebbe favorevole a un'esperienza a Miami - si legge - così come la Roma che si toglierebbe dal monte ingaggi 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2023, e l'entourage americano avrebbe cominciato a stabilire diversi contatti con Marcelo Simonian, procuratore del giocatore.