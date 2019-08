© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una fila di estimatori per Patrik Schick, riporta l'edizione romana del Corriere della Sera. Non solo il Lipsia sull'attaccante ceco, ma anche Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Schalke 04. Nessuna però ha preparato l'affondo. 23 anni, l'attaccante ceco è stato bocciato da Paulo Fonseca e nell'ultima stagione ha realizzato appena 3 reti in campionato, in 24 presenze.