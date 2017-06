Roma su Shaqiri, l'attaccante non si sbilancia: "Non posso dire molto"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato dalla Luzerner Zeitung, l'ex giocatore dell'Inter Xherdan Shaqiri, ora attaccante dello Stoke City, parla dell'interessamento della Roma e del possibile ritorno in Italia: "Per adesso non posso dire molto, allo Stoke City mi sento a mio agio. Proprio come per gli allenatori, la ruota gira. Ma per il momento non penso ad un cambiamento. Se ho imparato l'italiano nei 6 mesi trascorsi a Milano? Da zero a sei direi quattro. Ma capisco quasi tutto".