Roma su Taison, l'agente: "Ha un gran rapporto con Fonseca"

© foto di Federico Gaetano

Taison dello Shakhtar Donetsk nel mirino della Roma? E' un'ipotesi, avanzata e rimbalzata nelle ultime ore, grazie al nome di Paulo Fonseca in pole per la panchina giallorossa. L'agente del brasiliano, Fabricio Dornelles, ha parlato ai microfoni di romapress.net. Queste le sue parole sul suo assistito: “Posso dire che attualmente non ci sono negoziazioni in corso. Taison è felice allo Shakthar ma nulla può essere escluso. Ha grande ammirazione per l’operato di Paulo Fonseca e i due sono ottimi amici”.