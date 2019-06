Roma su Vavro, l'agente: "È il momento di cambiare, l'Italia gli piace"

© foto di Federico Gaetano

"Vavro è interessato all'Italia". Così Martin Petras, agente di Denis Vavro, difensore slovacco del Copenaghen seguito dalla Roma, commenta le voci di mercato dall'Italia. Intervistato da sport.sk, l'ex giocatore ha parlato del suo assistito: "I club di cui si è parlato (Atalanta e Samp oltre alla Roma, ndr) lo hanno seguito in diverse partite e pensiamo che sia arrivato il momento di fare un passo in avanti. Comunque non piace solo in Italia".

Richiesta da 12 milioni.

"Sì, è un importo realistico. Skriniar? Lui e Hamsik hanno portato alta la bandiera slovacca in Italia, peraltro Denis gioca con Skriniar in nazionale".