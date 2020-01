© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Rojo Martín, meglio conosciuto come 'Pacheta', conferma l'interesse della Roma per Gonzalo Villar: "È vero, c'è un'offerta importante per il ragazzo. Stiamo aspettando la loro decisione - ha affermato ieri in conferenza stampa -. Non voglio che se ne vada, ma devo capire. Tutti sanno che è un giocatore molto importante per me e stiamo aspettando. Vogliamo continuare a contare su di lui perché, se se ne andrà, avremo problemi”. I giallorossi hanno già presentato un'offerta da 5 milioni di euro per il centrocampista spagnolo classe 1998, per il quale il Valencia vanta però una prelazione e l'80% dell'incasso sulla futura rivendita.