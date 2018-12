© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato giallorosso direttamente dal Corriere di Roma. Se Monchi riuscirà a piazzare Marcano in Spagna serve un centrale di riserva. Sotto osservazione il brasiliano Iago Maidana, del San Paolo. Da mandare in prestito Bianda, sparito anche dalla Primavera. A centrocampo Weigl sarebbe un grande acquisto (specialmente se in prestito biennale dal Borussia Dortmund) ma il tecnico dei gialloneri, Favre, per ora ha messo il veto.