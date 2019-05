Roma, suggestione Wenger per la panchina: piace a Baldini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a parte l'idea forte che porta a Gasperini, per la panchina della Roma c'è anche una suggestione che porta al nome di Arsene Wenger. Il tecnico francese ha spesso incrociato a Londra il consulente di Pallotta Franco Baldini, che lo stima da tempo e che vorrebbe provare a portarlo in giallorosso. Operazione non facile viste le proposte da tutto il mondo ricevute dall'ex Arsenal.