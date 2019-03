© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Luis Campos, direttore sportivo del Lille, è uno dei nomi emersi per la sostituzione di Monchi alla Roma dal prossimo anno. Sentendo parlare il presidente del club transalpino Gerard Lopez, però, il futuro del dirigente portoghese sarà ancora in Francia: "Sappiamo come muoverci. Per i nostri giocatori ho già rifiutato qualsiasi discussione di mercato e continuerò a farlo almeno fino al termine della stagione, quando sarà chiaro il nostro traguardo. Abbiamo creato una bolla intorno allo spogliatoio e ora abbiamo deciso di espanderla anche al club. Per questo non avremo colloqui o trattative con nessun agente o altri operatori in questo periodo. Intanto però Luis Campos ed il suo staff hanno già fatto un ottimo lavoro in vista della prossima stagione".