Roma sulle gambe e Champions divenuta chimera. I giallorossi ora si guardino alle spalle

Un deciso passo indietro per la Roma, che dopo il successo in rimonta contro la Sampdoria subisce una prestazione in crescendo del Milan. Giallorossi che hanno avuto le migliori occasioni nella prima parte del primo tempo ma che vedono la storia della partita cambiare dopo una palla gol clamorosamente sprecata da Dzeko. Il più classico dei what if che dà via a una serie di rimpianti. Cosa sarebbe successo se avesse segnato il bosniaco? Non è dato sapersi. Ciò che è noto è che i giallorossi, nonostante avessero cambiato 6/11 della formazione titolare, hanno dato l'impressione di essere maggiormente sulle gambe, crollando letteralmente nella ripresa. Nell'ultimo quarto d'ora le due reti subite, nate per un'ingenuità di Zappacosta (ultima da titolare a maggio 2019 col Chelsea) e per un rigore con Smalling che ha steso Théo Hernandez, abile a sfruttare una sfortunata deviazione di Diawara. I cambi non hanno sortito alcun effetto, anzi. Paulo Fonseca ha ammesso come la forma fisica abbia influenzato l'incontro. Certamente giocare alle 17.15 a fine giugno non ha aiutato. Ora però bisogna guardare in faccia la realtà: l'Atalanta ha nove punti di vantaggio grazie al successo a Udine. La Champions sembra ormai una chimera. E forse è tempo di preoccuparsi proprio del Milan, distante 6 punti.