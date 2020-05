Roma sulle tracce di Nahuel Bustos, l'agente: "È un 9 letale, già pronto per il grande salto"

Gli occhi delle big europee si sono posati su Nahuel Bustos, giovane attaccante del Talleres che ha attirato tra i tanti anche l'interesse della Roma .

Il portale spagnolo TF20 ha interpellato proprio l'agente del crack classe '98, Ignacio Campos: "Parliamo di un 9 che si muove molto, letale nella finalizzazione e con una grande tecnica. Uno che non si nasconde nelle partite che contano. Mercato? In questo momento ci sono solo sondaggi, ma Nahuel è pronto per il grande salto in Europa e per una squadra importante. Non ci sono dubbi", le sue dichiarazioni sull'argentino.