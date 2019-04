© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma al lavoro per il riassetto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport è previsto un summit negli Stati Uniti fra il presidente James Pallotta, il consigliere Marco Baldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Non ci saranno né il vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni e Francesco Totti. Un'assenza, quest'ultima, che evidenzia come l'ex capitano non sia destinato ad avere ruoli decisionali all'interno della società. In arrivo intanto Luis Campos anche se la pista Petrachi non è stata del tutto abbandonata considerato che il portoghese, per alcuni apprezzamenti alla Lazio e alla Curva Nord, non entusiasmi (eufemismo) la tifoseria giallorossa.