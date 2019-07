Roma, Suso costa caro: Petrachi aspetta che il Milan abbassi le pretese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma continua a monitorare la situazione di Suso. Come riporta il quotidiano Tuttosport, la società giallorossa attende che il Milan abbassi la richiesta di 40 milioni per entrare in azione. L’esterno rossonero è sulla lista dei partenti, ma la società milanista lo lascerà andare solo di fronte a un’offerta importante.