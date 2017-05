Roma, Szczesny: "Spero che la Juve vinca la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tifoso in più per la Juventus, in vista della prossima finale di Champions League. Nel corso dell'intervista rilasciata al Guardian, il portiere della Roma Wojciech Szczesny: "Spero che la Juve vinca la Champions, per diverse ragioni: prima di tutto per poter dire che abbiamo perso il campionato contro la squadra migliore d'Europa. Mi farebbe sentire meglio. E poi per Buffon: se qualcuno merita di vincere la Champions è lui".