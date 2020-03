Roma, tagliare per reinvestire: ecco il piano Pellegrini

In un momento in cui campionati e coppe sono fermi le società ne approfittano per fare il punto della situazione tra giocatori in scadenza, rinnovi ed esuberi. E’ così per la Roma che in attesa di capire chi sarà il proprietario della prossima stagione e di conseguenza il diesse, affida all’AD Fienga la programmazione. Un mandato è chiaro: risparmiare sull’attuale monte ingaggi per reinvestire su altri calciatori. E’ il caso di Lorenzo Pellegrini, il quale ha il contratto in scadenza nel 2022 e la Roma vuole renderlo il perno futuro sul quale costruire la squadra. Per questo, una volta ripreso a giocare, le parti si incontreranno. I giallorossi vorrebbero prima di tutto togliere la clausola rescissoria da una 30 di milioni che pende sulla testa del giocatore, poi vorrebbero adeguargli il contratto fino al 2024. L’entourage di Pellegrini vuole un trattamento da top player e per questo la richiesta è di 3 milioni l’anno più bonus. La Roma, per ora, non vorrebbe superare i 3 totali, ma l’idea è finanziare il rinnovo del sette giallorosso tagliando su calciatori ritenuti poco utili alla causa.

ESUBERI - Stiamo parlando di cinque elementi tutti in scadenza nel 2021 e che comunque in stagione non hanno mai avuto un ruolo da protagonista. Da Mirante a Juan Jesus, fino a passare per Fazio, Perotti e Bruno Peres. Giocatori che in un anno a bilancio pesano dieci milioni e mezzo di stipendi. Praticamente l’equivalente del netto offerto a Pellegrini per le successive tre stagioni qualora decidesse di rinnovare. D’altronde sarebbero tagli sopportabili considerando come Mirante e Jesus insieme facciano 7 presenze fin qui. Fazio e Perotti ne hanno 19 a testa, ma molte a gara in corso, mentre Bruno Peres si è ritrovato a giocare perché rientrato due anni di prestiti fallimentari in Brasile e con la Roma impossibilitata a sostituire Florenzi nel mercato di gennaio. Ci sarebbero poi anche altri due giocatori con scadenza nel 2021 ma con situazioni diverse. Il primo è Kolarov, il quale ha rinnovato recentemente e il suo contratto prevede un prolungamento di un altro anno in automatico al determinarsi di specifici obiettivi. In più Fonseca lo ritiene fondamentale e vorrebbe comunque mantenerlo nel suo staff se decidesse di smettere. L’altro nome è quello di Gonalons. In estate è finito in prestito al Granada, ma il riscatto non è detto che venga esercitato. Così fosse a bilancio peserebbe per altri due milioni di stipendio. Un “lusso” che la Roma, di Friedkin o Pallotta che sia, non può permettersi visto il bilancio senza ricavi da Champions che chiuderà al prossimo 30 giugno.