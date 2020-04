Roma, taglio degli stipendi: senza ripartenza i giocatori rinunceranno a 4 mesi

Dopo la Juventus e il Parma, anche la Roma ha trovato l'accordo per il taglio degli stipendi. Giocatori e staff tecnico rinunceranno al mese di marzo, spalmando i tre mesi successivi (aprile, maggio e giugno) sul prossimo esercizio finanziario, ovvero quello della stagione 2020-2021. Ovviamente nel caso in cui si torni a giocare. Nel caso in cui non si dovesse tornare in campo per concludere la stagione invece, i calciatori rinunceranno a tutte e quattro le mensilità in questione. Un risparmio a cui si aggiunge anche la rinuncia da parte dei dirigenti di una mensilità. L'impatto in positivo sul prossimo bilancio dovrebbe essere di circa 30 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.