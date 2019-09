Il Corriere dello Sport spiega il piano di risanamento della Roma, iniziato da Petrachi con la corsa estate. Il lavoro di taglio sugli ingaggi (del 10%) e di snellimento dell'organico, anche attraverso le cessioni in prestito, potrebbero produrre una riduzione costi di circa 70 milioni: Nzonzi, Olsen, Coric e soprattutto Schick, che il Lipsia è obbligato a riscattare per 29 milioni di euro in caso di raggiungimento Champions League.