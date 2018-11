Roma tambureggiante, ma Under si divora l'impossibile: dopo 45', è 0-0

Fonte: dall'inviato a Roma

Termina sullo 0-0 un primo tempo assolutamente godibile tra Roma e Real Madrid: all'Olimpico vincono le difese, anche se la voglia di attaccare da parte delle due squadre, qualificate agli ottavi ancor prima di scendere in campo, non è certo mancata. Giallorossi propositivi sin da subiti, anche se non travolgenti come ritmi di gioco, assecondati da una squadra che mostra tanti limiti e che è solo lontana partente di quella ammirata a Madrid due mesi fa contro lo stesso avversario. Primo squillo madrileno al minuto 20: ottima manovra in orizzontale, prima sinistra e poi destra, che porta al tiro, sporco, Modric: respinta di piede da parte di Olsen, che bada al solo senza pensa allo stile. Sul capovolgimento di fronte, si fa male El Shaarawy: per l'egiziano problema muscolare troppo doloroso, al suo punto spazio a Kluivert. Risposta immediata della Roma, che libera Schick al tiro con un bel cross di Kolarov da sinistra: il tocco del ceco è però debole, inoffensivo.

DUELLO - Se Schick è preso nella morsa dei due centralim madrileni, ben più interessante è il duello sulla destra tra Under e Marcelo: il turco tiene in costante apprensione il brasiliano, non certo un mostro nelle chiusure difensive. Un particolare che non sfugge a Kolarov, lesto nel cambiare gioco il più spesso possibile. E proprio da destra arrivano i maggiori pericoli per la difesa ospite: cross di Under, Fazio prova a girare un pallone rasoterra, ma viene murato. Sulla respinta si getta Schick, ma Courtois dice ancora no prodigiosamente e sulla palla in uscita Kolarov prova dalla distanza, pallone che sibila alla destra del palo difeso dal belga. Dall'altra parte del campo, diversi problemi coi piedi per Olsen, autore di ripetuti lanci sbilenchi che consegnano il possesso agli ospiti.

INCREDIBILE UNDER - Quando la sfida sembra avviata alla conclusione della prima frazione, ecco il colpo di scena (mancato). Zaniolo ruba palla sulla linea di fondo, gira in mezzo un pallone solo da spingere in rete che Under spedisce sopra la traversa tra l'incredulità generale. Davvero clamoroso l'errore del turco, tra i migliori della prima frazione ma la cui prestazione è irrimediabilmente macchiata da un errore così marchiano.