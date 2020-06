Roma, tante cessioni per dare ossigeno al club: Zaniolo e Pellegrini a rischio

Mentre il presidente Pallotta dopo aver detto no alla proposta di 575 milioni di euro presentata da Friedkin è alla ricerca di nuovi acquirenti, il CEO Fienga deve fare i conti per pianificare nel dettaglio la prossima stagione. Lo farà dopo un confronto diretto con l'azionista ovviamente, e si parlerà anche di mercato. La speranza è quella di non dover smantellare la rosa ricorrendo alle cessioni anche di Zaniolo e Pellegrini, ma di sicuro molti sacrifici saranno necessari per riportare le perdite a un livello decente. A riportarlo è il Corriere dello Sport.