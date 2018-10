Roma, tante richieste dalla A per Coric: a gennaio può partire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ante Coric, centrocampista di proprietà della Roma, potrebbe partire in prestito nel corso del mese di gennaio. Su di lui ci sono diversi club di Serie A: Empoli, Sassuolo, Bologna e SPAL, stanno sondando il terreno con i giallorossi per provare a intavolare una trattativa e si daranno battaglia per ottenere il cartellino del calciatore croato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.