Roma, tempi stretti per Alderweireld: giovedì scadrà la clausola di 27 milioni

Toby Alderweireld (30), salvo sorprese dell'ultima ora, rimarrà con il Tottenham. Come riportato dal Mundo Deportivo, il calciatore belga ha una clausola rescissoria che scadrà questo giovedì. Il difensore potrà lasciare gli spurs per 27 milioni di euro, dunque la Roma dovrà affrettare le operazioni per poter evitare di pagare un prezzo maggiore. Al momento i giallorossi non hanno ancora formulato un'offerta ufficiale, ma Petrachi potrebbe tentare l'offensiva nelle prossime ore.