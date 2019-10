Roma, tempo di rinnovi per rinsaldare il progetto

In vista del ritorno del campionato, in casa Roma tengono banco le valutazioni legate ai rinnovi di contratto più caldi ai quali Petrachi e la dirigenza giallorossa stanno cercando di lavorare. A questo proposito, la questione più imminente è quella legata al futuro di Lorenzo Pellegrini. La società capitolina, infatti, ha intenzione di blindare il suo centrocampista al di là del recente infortunio, con l’obiettivo di fare di lui un caposaldo del prossimo futuro giallorosso, e soprattutto bypassando l’ostacolo della clausola rescissoria abbordabile che allo stato attuale delle cose caratterizza il legame del giocatore con il club. Gli estimatori non sono mai mancati, ma nessuno ha mai approfondito il discorso per la ferrea volontà del diretto interessato di non abbandonare la squadra e la maglia che vive alla stregua di una seconda pelle. Per questo motivo le discussioni contrattuali potrebbero entrare a breve in una fase operativa e potenzialmente decisiva. Un discorso allargabile anche ad Aleksander Kolarov, baluardo indispensabile per la squadra di Fonseca e prossimo a rinfrescare il suo legame con i giallorossi con vista anche su un coinvolgimento dirigenziale a fine carriera. Il progetto Roma pensa al futuro, Petrachi è già al lavoro.