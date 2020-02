vedi letture

Roma, tempo di saluti a fine stagione: 9 giocatori pronti a dire addio in estate

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero sono almeno 9 i giocatori che lasceranno la Roma al termine della stagione. Non saranno riscattati Mkhitaryan e Kalinic, di proprietà rispettivamente di Arsenal e Atletico Madrid, così come Zappacosta, in prestito secco, tornerà al Chelsea. Addio anche a Fazio, Juan Jesus, Santon, Pastore e Perotti, tenendo presente che, considerati gli ingaggi spropositati che li hanno accompagnati nella Capitale, diventerà complicato piazzarli.