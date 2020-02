Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane è stata crescente la tensione tra il direttore sportivo della Roma Petrachi e i calciatori, che hanno giudicato i modi del dirigente decisamente troppo rudi. Nell'intervallo della partita contro il Sassuolo, è dovuto intervenire Fonseca in persona, che seppur con modi gentili, ha chiesto al ds di lasciare lo spogliatoio perché non era il momento giusto per una delle sue strigliate. Una piccola frizione che non aiuta a mantenere calmi gli animi di una squadra a caccia del quarto posto. Prima verrà capito da tutti i protagonisti, e meglio sarà per i risultati romanisti.