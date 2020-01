© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tentativo del Cagliari per Juan Jesus, ma nulla di fatto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore brasiliano della Roma avrebbe rifiutato le offerte dei sardi. Rimane a questo punto la Fiorentina, che però ha chiuso per Igor dalla SPAL e sta trattando Criscito col Genoa: non è detto che sia pronta all'affondo per il giallorosso.