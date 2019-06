Stando a quanto riferisce Sky, la Roma ha provato l'inserimento a sorpresa per Nicolò Barella: superata l'offerta dell'Inter nei confronti del Cagliari, che in questo momento preferisce la proposta giallorossa a quella nerazzurra. I dettagli: i cartellini di Pellegrini, Defrel (che piace molto ai rossoblù) e una parte in cash, una offerta che piace non poco al patron Giulini.

Ma Barella pensa all'Inter - Il giocatore però pensa all'Inter: il giocatore ha dato la sua parola ai nerazzurri e in questo momento non ha neanche valutato eventuali proposte dalla Roma. Da vedere se il Cagliari spingerà sul centrocampista per mandarlo nella Capitale o se saranno i meneghini ad alzare la propria offerta per accontentare i sardi.